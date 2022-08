MINA ELASIN SIIN ⟩ Kopli. Kodu, kus ma ei karda enam peksa saada

Korralik supp õmblustega (tervitused KalaKaljuranda) ja õmblusteta kogukondadest. Siin paisuvad ülikallid uusarendused ja viimase peal mänguväljakud, poest saab marmorsteiki ning kahtlast Poola kraami. Keskmisest rohkem on siin ruutkilomeetri kohta alkoholipoode, pandimajasid, taaruvaid bomže, legendaarseid baare ja Maximasid ning neetult veider on kõmpida Tööstuse tänava paneelikate juurest kolme minuti kaugusel asuvasse Noblessneri linnakusse. Sa otseses mõttes astud paari minutiga n-ö vaesest minevikust rikkasse olevikku.

Kalarand 2014. aastal Foto: MTÜ Telliskivi Selts

Kuid just see pidev kontrastsus ja teadmatus, et kuidas kohanevad Põhja-Tallinna põliselanikud minusuguste eestikeelsete uustulijatega, hoiab seda kohta neetult põnevana.

Ma olen sisimas tänulik, et arendajad leidsid Kopli poolsaare üles. Mu lastel on siin võimalik kogeda turvalisemat lapsepõlve kui neil, kes kasvasid siin lastena 90datel. Võib-olla ei oleks ma nii tänulik, kui ma peaks trammi asemel sõitma tööle või mujale pidevalt täistuubitud autoga. Aga ma ei pea, nii et see kasvava liikluskoormuse mure jääb (praegu veel) võõraks.

Põhja-Tallinnas on midagi kõigi jaoks. Kes tahab näha Tallinna metsikumat poolt ja on valmis väljuma Telliskivi mullist, saab astuda läbi S.O.S., Sitsi või Vesta baarist mõnel laupäeva õhtul, seniks, kuni nad veel viitsivad õlut müüa. Kes tahab loodust – Paljassaare eksisteerib jätkuvalt, ainult igasugu inimesi on palju rohkem. Kellele meeldib urbanistlik linnaruum nagu mulle, siis Koplis asuv Kase park on üsna õnnestunud näide, kuidas kohitseda metsikut võsa nõnda, et pered ja rulatajad tahaks omavoliliselt võssa minna. Põhjala loomelinnak jääb alati metsikumaks Telliskiviks, kuna sinna läheb kesklinnast piisavalt pikk tee.