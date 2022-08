NÄDALA LUULETUS ⟩ Tantsusaade: Häbi Sinule, Jüri Ratas

Häbi Sinule, Jüri Ratas

Sulle suures plaanis ja vaates

Ma küsin, et mis Sul nüüd hakkas?

Et Sina ja tantsusaates?



Kogu austuse juures, Jüri

Sul seotud on kingapaela

Sul lakuti perset ja taldu

Nüüd tahad, et suudeldaks kaela?



Vaata, Sanna Marin on bimbo

Aga maailmal risti on suusad

Ja siis tuled Sina, teed limbo-limbo

Ja nõksutad kõigile puusa



Seisaks Natalja Vovk Su kõrvale

(rahu põrmule, Darja Dugina)

Siis mõjuks te tango ehk kutsena mõrvale

Aga praegu mõjud Sa puugina



Mõtle ise – elektrihinnad on laes

Ja mees – juba veidike liisund

Annab rahvale sõnumi – juhe auku

Ja silita peoga kiisut