MINA ELASIN SIIN ⟩ Muhumaa. Tükeldatud naisterahvaid täis topitud Kesselaiu üüdiaugud

Salapärane ja jube värk

Mäletan, et kui parajasti raamatut kirjutasin, pakkus üks Muhumaa mees, et viib mind paadiga Kessele neid auke vaatama. Ma ei saanud minna ja palusin tal pilti teha. Fotodelt vahtis vastu tavaline metsaalune, üüdiauke mu silm eriti ei seletanud. Miskid avad seal tumeroheliseks sammaldunud puujändrike all vist olid. Telliskividega vooderdatud, nagu ma kuulsin.

Esimest korda sain üüdiaukudest teada kirjandusteadlaselt ja semiootikult Kadri Tüürilt, kes seda vist kahetses, kui kuulis, et olen Kesse peale sarimõrvari kupatanud ja lasknud üüdiaugud tükeldatud naisterahvaid täis toppida. Mis otstarvet need avaused päriselt täitsid, ei teadvat keegi. Igatahes on nii augud kui ka Kesse ise väga salapärased.

Kesse peale ei saa niisama jalutada, nagu näiteks mõõna ajal Võilaiule. Sinna saab ainult veesõidukiga. Kesse pole lage nagu Viirelaid, vaid üleni tumemusta metsaga kaetud. Seal võib juhtuda kurat teab mida. Väidetavalt elavad seal metssead. Tohutus koguses. Mõtlesin, et okei, panen oma mõrvajutu sisse kah metssead. Seegi, selgus, ei olnud hea mõte, kuna üks raevunud muhulane helistas mulle ja kriiskas, et olen saarele loonud Paapua Uus-Guinea maine.