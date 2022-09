MINA ELASIN SIIN ⟩ Paljassaare. Mitte kuskil pole nii palju suitsukonisid kui Paljassaare bussipeatuses

Kindlasti olete märganud Tallinna kesklinnas ja Pelgulinnas bussi nr 59. Buss stardib Balti jaamast ja sihtkoht on Pikakari. Teekond pole pikk ning buss on enamasti üsna tühi. Välja arvatud rannahooajal ja kohalikel tipptundidel. Paljassaarel annab tooni kaunis metsik loodus oma rahu ja vaikusega ning Pikakari rand, kus liiv on puhas ja vesi mõnusalt sügav. Mina võtan aga luubi alla kohaliku elanikkonna ning jutustan teile hoopis Paljassaare külaelust ja bussipeatusest nimega Paljassaare.

Bussiga sõidavad aga resotsioaliseerumisteenust saavad inimesed ning supiköögi klientuur. Eelpool kasutasin terminit kohalik tipptund. See tähendab supiköögi lahtiolekuaegu. Sellel ajal on meie küla buss rahvast täis. Soovitus: nina sulgeda pesulõksu või mõne muu eseme abil. Igatahes, oma supi nad kätte saavad ja pealekauba veel kilekotiga toidukraami kaasa, pärast mida sõidetakse jälle bussiga poolsaarelt minema.

Teine kohalik tipptund on kella üheksa paiku õhtul, pisut enne poodide sulgemist. Sel tunnil kasutavad tasuta transporditeenust resotsialiseerumisteenust saavad inimesed. Nad on vähenõudlikud ning sõidavad vaid kaks peatusevahet: Paljassaare-Lahesuu-Tööstuse. Linna poole suunduvas Paljassaare peatuses ootavad nad bussi juba enne seda, kui see poolsaare tippu suunduvasse peatusse on jõudnud. Tehakse suitsu ja lobisetakse. Kõik tunnevad kõiki. Kui buss on Pikakaris ringi pööranud, kobib lõbus kamp bussi ja sõidab täpselt kaks peatust Tööstusesse. Seal asub Rimi. Kamp läheb poodi, ostab klaastaaras tujutõstjaid ja naaseb järgmise bussiga jälle Sitsi mäest alla Paljassaarde.