MINA ELASIN SIIN ⟩ Mähe. Minu tee mereni

Peale mereläheduse on Mähel ka teisi häid omadusi. Metsalembestele ja kirglikele jooksusõpradele pakub Kloostrimets oma sisse tallatud teid, mida kevadel ääristavad maikellukeste lõhnavad puhmad, sügisel aga mustikapõõsad. Talviti saavad talispordientusiastid end suusaradadel välja elada ning muidukelgutajad sellest ühest suurest mäest alla liuelda. Olgem ausad, ka kalmistud ühes plinkiva Teletorni ja Botaanikaaiaga asuvad üsna lähedal, nii et iga-aastased koristuskäigud pole teab mis suur ettevõtmine.

Ja poode on meil lausa kaks: Mähe pood ehk praegune Sinu pood, mis rõõmustab oma olemasoluga rannapoolseid mähekaid, ning «lõpukas» ehk Grossi pood, mis varustab Ecolandi-poolseid elanikke. Looduskaitse all olevaid rändrahne on meil samuti kaks, need on ühtlasi ka Mähe suurimad vaatamisväärsused koos pisikese ja nunnu babtistikoguduse kiriku ning legendaarse Ecolandi hotelliga, muidugi.

Viimane neist on veidra ümara fassaadiga hoone Randvere ja Pärnamäe tee ristis, mille juurdeehitused ulatuvad välja igasse suunda nagu kaheksajala kombitsad. Kogu kompleks on ümbritsetud maailmatukõrge kivimüüriga nagu Pan Kleksi akadeemia, varjates kiivalt Ecolandi enda muinasjutte ja saladusi. Jutud räägivad, et... ah, mis ma ikka laiman populaarset pulma- ja peievenüüd, las need jutud jäävad uuriva ajakirjanduse harutada! Uudishimutsejatele võin vihjata, et märksõnadeks on organiseeritud kuritegevus, ehitusluba, atentaadikatsed.

Ecolandi müür – üks poolt kollane, teiselt poolt punakas. Foto: Erakogu