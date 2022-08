TOP 10 ⟩ Vanadus on seiklus? 10 müüti sind eesootava vanaduse kohta

1. Vanadus on väärikas

Ei ole. Sa võid osata rahaautomaadist raha välja võtta, aga sul ei ole seal seda. Sa ei reisi, ei liigu ringi, sööd ravimeid ja «Parim enne» kuupäevast möödunud toitu. Uuemate mobiiltelefonide ja koduseadmete kasutamine käib sulle üle mõistuse. Televiisorist ja raadiost ei tule sinule mõeldud sisu, kuna need, kes neid toota võiksid, on hooldekodudes või surnud.

2. Seks vanas eas on okei

Jah, kui sa oled ebaveenuskarp, siis sa võid veel 500 aastaseltki teise ebaveenuskarbi seltskonda nautida, aga inimeste puhul on seks kõrges eas piinarikas. Pealegi ei võimalda valutavad liigesed ja koordinatsioonihäired positsiooniriiulilt midagi huvitavat välja valida. Südamestimulaatoriga äikese ajal seksimine oleks vabasurma minek. Samas on partneri lotendavast nahast turvaline kinni hoida. Kõrges eas partneri seljast pudenemine ning voodist välja kukkumine võrduks mootorrattaõnnetusse sattumisega.

3. Vana inimene on tark

4. Vanadus võib olla nauditav

Vanadus on kõike muud kui nauditav ja kibestunud vanainimesed teevad kõik selleks, et ka ülejäänud inimeste elu enne seda võimalikult vähem nauditav oleks. Vanad inimesed lõid inkvisitsioonikohtud ja põletasid nõidasid. Nad on legaliseerinud halvad ja kannatusi pakkuvad narkootilised ained nagu alkoholi ja nikotiini ning keelanud kanepi ja psühhedeelikumid. Läbi sajandite on nad võidelnud onaneerimise, seksilelude ja paljastavate rõivaste vastu. Niisamuti on nad abieluväliste suhete ja samasooliste paaride enesemääramisõiguse vastu. Samas pedofiilia osas on nad ülejäänud ühiskonnast leebemad.