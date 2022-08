VÕRGUTAJA PÄEVARAAMAT ⟩ Kierkegaardi fuckboy

Ta jätkab toda mõtet armumisest aga armastusest rääkimisega: «Üht armastada on liig vähe; kõiki armastada on pinnapealsus; tunda iseennast ja armastada nii paljusid kui võimalik, lasta oma hinges peituda armujõududel nii, et igaüks saab oma nektari, samal ajal kui teadvus ometi kõike hõlmab – see on nauding, see on elu.» Surfata elumerelainetel? Palju ei jää puudu, et siduda see statement nende jörridega, kes kirjutavad oma profiilides hariduse lüngale «elu ülikool». Aga ei, ta on «kõrgem tase», ta on esteet, ta ei jooks õlut, seega on ta «parem».

Mees läheb nii kaugele, et väidab end olevat aru saanud armastuse olemusest ja mõttest, kes usub armastust ja tunneb seda sügavuti, ta teab kõike: kuidas ennast tüdruku asemele luuletada nõnda, et kõik just temast lähtub, osates erutada just nii, et «tüdruk ei näe enam midagi, mida teine ei taha tal näha lasta,» (lk 84). See ongi fuckboy essents, kui ta eelnevale veel lisab, et suhe on läbi niipea, kui kõik nauditav on nauditud, sest tema kõiketeadmine tähendab, et suurim nauding on olla armastatud rohkem kui kõik muu maailmas. The art of being a fuckboy: «Ennast tüdrukusse luuletada on kunst, ennast tüdrukust välja luuletada on meistriteos.» Suhte lõppemise ja välja luuletamise luhtumises, mis juba teose alguses välja on toodud, saab seega järeldada, et ta on ebaõnnestunud. Kogu oma targutamise üleoleku juures on ta ka oma türa kuhugi pistmatagi lihtsalt munn. Prosto hui. Ju ta sellepärast siis neiu viimaseid kirju ei avagi, et ei suuda oma luhtumisele otsa vaadata. Haha, valus lohh.