MINA ELASIN SIIN ⟩ Nõmme. Mineviku elanikust tuleviku varjuks

Mäletad, et maja ülemise korruse põrandal vedelesid veel vanamoelised puust mänguasjad, justkui oleks kõige selle mahajäetuse ja hüljatuse taga mõni õudne lugu. Hullunud pereisa ja põgenenud perekond, kindlasti ka poltergeist. Vaimusilmas murrate ikka ja jälle koos teiste punkarite ja anarhistidega hoovi sisse, leiate ukse lahti olevat, hakkate üheskoos teie elude esimest skvotti rajama. Kuni ühel päeval avastate koduukse kinni naelutatult. Silmitsete maja seinale maalitud punast surnupealuud ja loete kokku üheselt mõistetava sõnumi: KES VEEL TULEB, SELLE LASEME MAHA!

Te ei hängi enam ammu seal. Ometi meenutad neid puust mänguasju ja punast surnupealuud sealt möödudes alati. Ka siis, kui maja ning selle hoovil kasvanud õunapuu üle Styx'i jõe surnute riiki taritakse, andmaks teed moodsale uusehitisele. Lõpuks hakatakse isegi selle taga seisnud tühja maatükki lahti kaevama, et viimsedki vabad pinnad betooni, kruusa, raudlattide ja tsemendikamakatega täita. Võib-olla ehitatakse sinna uut kortermaja, kes teab. Kummituslik jalutaja ei proovi enam ammu välja selgitada, miks üht või teist timukatööd tema ümbruses ette võetakse. Miks see peakski huvitama, kui tulemus on ikka üks. Kummituse iha puutumata maastike järele loetakse aga tagurluseks.