EBAPOPULAARNE ARVAMUS ⟩ Haridussüsteem on suurejooneline püramiidskeem

Teile antakse, võtke vastu! Pidage vastu ja teid saadab edu! Saate edukaks, hakkate hästi teenima! A kui ma ei taha olla edukas? Koolis olid just need edukate võsukesed need kõige suuremad tillid, kelle naljade üle kõik naersid, kuid sisimas vihkasid.

Ja miks on nii, et enamusel nendest üksikutest kooliaja (õpetaja silmis) edukamatest keemikutest ei olegi selle tublidusega täidetud tassikesega teha muud, kui hakata keemiaõpetajaks? See raamides nohisenud tublike ei sobi mitte rakubioloogiks, vaid läheb kampaania korras mingisse programmi, õpib õpetajaks ja on juba mõne aasta pärast võidukas-häbelikult klassi ees. Kui see ei ole püramiidskeem, siis mis on?

Kusjuures sama on nendega, kes humanitaariasse hirmutati – neist saavad lihtsalt eesti keele ja muusikaõpetajad. Kui oled veel tublim, hakkad juba ülikoolis loenguid andma. Tundub, et need, kellest saavad päriselt olulised muusikud või keeleuuendajad, saavad selleks mitte tänu koolile, vaid hoolimata sellest. Ja see süsteem ei väsi! See süsteem püstitab arengudokumentidesse regulaarselt uusi eesmärke, teatab kõuehääle saatel uutest täitmata ametikohtade rekorditest ning palgavaesusest.

Mida teeb noor õpetajaks õppinud inimene, kui talle piisavalt toetavat keskkonda ei pakuta? Põleb läbi. Kui veab, pääseb erasektorisse minema. Kui ei, õpib kraadi või paar juurde ja hakkab näiteks sotsiaaltöötajaks või mingiks KOV-valdkonna keskjuhiks. Või siis lapsevanemaks. Viimane polegi nii halb väljavaade, sest parimas eas kolme lapse kiirelt hankimine tagab riikliku toimetuleku lastetoetuste näol ja siis on aega pisut ringi vaadata. Kas taaskord pisut õppida või pühenduda lihtsalt perele, sest väikesed lapsed on ilus aeg.

Kauaks aga seda rõõmu pole, sest üsna vääramatult potsatab vanima võsukese sobivasse ikka saamisel juba taastuma hakanud noore pedagoogi postkasti kunagiselt kolleegilt rõõmsa hei-heiga algav kiri, milles too teatab reipalt, et nüüd oleks vaja poodi kobida ning osta umbes 64 ühikut pikk väga spetsiifiline nimekiri arbuusileti kõrvale kuhjatud pasast. Värviline kartong, akvarelliplokid, värvide segamisalus, purunematu veetops, kamm jne.