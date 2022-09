MINA ELASIN SIIN ⟩ Türi. Kiisud, Jürid ja liiklusummikud

Mulle on alati meeldinud laulud, milles leidub mõni tore kohanimi. Suurmeister taolises loomingulises dokumenteerimises on Raimond Valgre. («Pärnu ballaad», «Pühapäev Kadriorus», «Narva valss»). Kaasaegsest levimuusikast meenuvad esmalt Kurjami «Kuumalaine Stroomi Rannas», Winni Puhhi «Meie kandi mees üks Korsakov läks eile Lätti» ja Tajo Kadajase repertuaarist pärit «Ühes väikses Eesti linnas». Kuna maailm on ümmargune ja suur ning igale poole minna ei jõua, võtan lähema vaatluse alla oma kodulinna – Türi.