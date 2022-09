EBAPOPULAARNE ARVAMUS ⟩ Ma ei ole tulnud sind õpetama

Kallis sõber, ei tulnud mina mitte ka sind õpetama. Kujutad sa pilti, sina mind ka mitte. Niisama tulime tegelikult. Et olla koos ja värki ning et koos vestelda ja tunnetada (eesti keelde on hädasti vaja juurde asendusi sõnadele «ja» ja «ning», selline 1-1-2-1-2-1 sättimine käib õudselt pinda), mitte koju minnes ja iseenestele šarlatanide sloganeid korrutades teineteist salamisi pekki saata. Ma ei taha sinult mitte midagi õppida, armas sõber. Ma tahtsin tegelikult alati ainult aidata, olla aidatud ja tšillida. Vsjoo.

Tööandja, no vot sulle tulin ma nii üht kui teist õpetama. Tegelikult pigem üht. Ära anna tööd, kui endal pole kogemust all ning sa hakkad teenima oma töötajate pealt. See lihtsalt pole moraalne. See on üks asi, mis mind inimolemuse asjus äärmiselt segadusse ajab. «Tegele ettevõtlusega», «algata äri», «kle, sa võiks oma meediaväljaande teha». No ei. Ma ei ole kompetentne. Ning see valdkond tähendab mu jaoks liiga palju. Põhimõtteliselt kõike.