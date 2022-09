KAINE SEPTEMBER ⟩ Kas «Kainem ja tervem Eesti» jõi 8 669 822 eurot lihtsalt maha?

Kindlasti võiks külastaja alkoholimuuseumis saada kainestusmaja kogemuse. Ta võiks saada seal lavastatud ülekuulamise olukorras, kus ta on eelmisel õhtul joobeseisundis rooli istudes inimese surnuks sõitnud. Kui alkohol on kultuuri osa, siis on seda ka alkoholiprobleemid. Või on asjad sedapidi, et alkohol on kultuuri osa, aga alkoholism ei ole, kuna, nagu on öeldud, alkohol on tarkade inimeste jook, aga alkoholism lollide inimeste saatus?