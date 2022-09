Maiduki diivanile on ennast mugavalt asetanud muusikud Kristjan Tenso ja Kaarel Raud. Räägitakse, kust tulevad bändide nimed, näiteks Hapelsin ja Neon Fir. Lisaks on teemaks muusikute sissetulekud ning kohalikud tribüütbändid ja kuulame neidki. Saime teada, kui pikk Jaagup Kreem tegelikult ei ole, kui peenike on Uku Suviste vunts ning süveneme AG - Kena Pepu lüürikasse.