MINA ELASIN SIIN ⟩ Vändra. Aveli paneb tänagi Jannsenile ära

Asula struktuuri mõttes on Vändra lihtne nagu New York. Tänavad ristuvad täisnurga all otsekui trips-traps-trulli mängus ja seetõttu on mul olnud alati lihtne alevit ette kujutada ja seal ringi liikuda. Vändra peatänav ehk Vana tänav algab Jaani baari ehk Jaani trahteriga, kus on nullindatel peetud mitmeid higist tilkuvate seintega diskosid, jätkub vana viinapoega, kust julgemad klassivennad põhikooli ajal suitsu varastasid, ning vana kaubamajaga, kus kunagi, nii uskumatu kui see ka praegu ei tundu, asus ööklubi nimega Club Feeling, hetkel aga üks õnnetu toidupood, mida võiks võrrelda pigem suvalise laoga.

Kaubamaja kõrval asus kunagi pisike jäätisekiosk, kuhu üksikutel päevadel toodi müüki Malviina või Eskimo jäätist. Glasuur jäätisel ei pragunenud hammustades kildudeks, nagu tänapäeva jäätistel, vaid hambad vajusid sellesse pehmelt sisse, paljastades maiuse valge marmorilaadse sisu. Tänav lõpeb muusikakooli majaga, mis on tänase Vändra allakäigu üks sümboleid. Mul on olnud võimalus see kool kunagi lõpetada ja olen selle üle väga uhke. Sealse kuivkempsu hais jääb minu jaoks ilmselt igavesti üheks alevi tunnuslõhnaks nagu ka kevadiste aialõkete ving ja Vana tänava puitmajade trepikodade aroomid.

Vana-Vändra mõisa magasiait ehk Jaani trahter Foto: Ajapaik