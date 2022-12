MINA ELASIN SIIN ⟩ Leevi. Eestimaa kanuupealinn metsade südames

Võhandu suurimaks tähtsuseks inimeste silmis on aga saanud kanuutamine. Ka 1980. aastail leidus paadi- ja süstamatkajaid, kes ikka siit oma retke alustasid. Vapramad tegid ka igakevadisi slaalomivõistlusi. 5-aastasena sain esmakordselt läbida Leevi-Süvahavva lõigu ning siiamaani on kevaditi kiusatus see taas läbi teha. Aprilli lõpust juuni alguseni on vesi juba piisavalt soe ja samas on teda nii palju, et paljudest tüütutest rahnudest saab julgelt otse üle sõita. Suvel kipub jõgi tüütult madalaks kahanema, olles küll ka siis läbitav. Kevadisel hommikul, mil päike kuldab liivakivimüüre ning veel hõredapoolne lehestik ei suuda varjata ei kaugemaid vaateid ega ka ülasevaipa lamminiitudel, on elamus siin maksimaalne.

Vanadest veskitammidest lähevad algajad sageli mööda, vinnates paati natuke mööda maad. Ent tammikohast ülesõidus on nauding, mida on raske kirjeldada – esmalt näed, kuidas vana veskihoone läheneb. Ning hakkab kostma aina valjenev kohin. Selgelt näha on veel viimane jõejupike enne langust ja see, mis ootab peale tammi, on segu ootamatusest ja loogikast. Valid selle riba jõest, kus vesi siledam (vaht ja kobrutamine on veealuse kivi tunnused). Seejärel väike hüpe koos paadiga, mille kestel on esmaoluline jälgida oma raskuskeset, et mitte voogudesse plartsatada. Ning säilitada rahu ka siis, kui hüppe lõpul suurem sahmakas vett vastu silmi lendab. Mõne hetke jooksul on läbitud ka tammist pudenenud kivihunnikud ning taas tüünetel lainetel kulgedes on südames mõnus rahuolu: «Läbi pääsesime!»