MINA ELASIN SIIN ⟩ Puurmani. Nagade paradiis, huvijuhiks igavus

Nagu ma juba mainisin, töötas ta VOLTA tehase Puurmani osakonnas, mis minu lapsepõlves kandis nime TTK Elektrotehnika Puurmani Rahvatarbekaupade Elektroonikatehas. Seda, et see sellise nimega oli, ma tollal ei teadnud. Selle vaatasin ma alles nüüd igaks juhuks üle. Võimas. Mu ema oli seal keevitaja. Punkt-keevitaja täpsemalt. Ilmselt tegi ta seal vabrikus veel palju muudki, kuid see asjaolu on kuidagi eriti eredalt meelde jäänud, et tollal oli see kuidagi normaalne kohalike asjapulkade meelest, et oma kahekümnendate lõpus olev kaunis ja sale, blondide lokkis juustega naine tootmises punaseid «START» nime kandnud autoakulaadijaid kokku keevitas. Võib-olla oligi. Puurmani tehases valmistati ka legendaarseid elektrikaminaid «Tuluke». Igatahes olid sellised minu meelest kõigis sealsetes kodudes sulnist toasooja loomas.