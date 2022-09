ARMASTUSE-ANTTI ⟩ Hei-hei! Otsin armastust. Ema soovitusel

Toimetusele «laekus» selline kiri. Kust see tuli ja mida sest arvata?

Ühel ammusel päeval aastaid tagasi, kui ma rohkem võrokeste Uma Lehe juures tegev olin, pöördus minu poole telefonitsi sirge ja otsekohese jutuga Võrumaa naine, sooviga, et ma talle, täpsemalt tema 32-aastasele pojale, naise leidmisel abi osutaksin. Proua oli täiesti kindel, et kui ma Uma lehe lugejatele tema poja loo avan, räägin elust maapiirkonnas, inimestest tühjaks jooksnud külas, kus täiesti tervele ja heas korras mehele eakohase ja korralike eluviisidega paarilise leidmine sisuliselt võimatu on, saab sõnumi hakkajate naisterahvasteni levimisega probleem ka lahendatud.

Kui ma püüdsin selgitada, et võib-olla pole uudiste- ega arvamusrubriik sellelaadseks teadaandmiseks kõige sobilikum koht ja et võib-olla oleks mõttekam lihtsalt tutvumiskuulutus kuhugi üles panna, lajatas proua sirgjooneliselt, et ta ei taha ju niisama, ta on nõus selle eest maksma. Kui ma ütlesin, et ma tegelikult sellist konkreetset teenust ei osuta ja minu tegevusala on veidi laiapõhisem, mistõttu võib-olla ka veidi hägusem, kordas naine, et ta ju ütles selgelt, et ta maksab.