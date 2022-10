MINA ELASIN SIIN ⟩ Ülejõe ja Annelinna vahel. Mikrorajoonide mikromüstika

Aga kiirtoidukoht siiski tuli! Sarnaselt Chuckile tumepruun ja puidune putkake nimega Lennuk ilmus kanaliäärde nagu seen pärast vihma: üsna äkitsi. Miks Lennuk? Mitte ainult, et «haara lennult», vaid ilmnes, et 1980-ndatel siin üks amortiseerunud aeroflot möödujatele uudistamiseks seisiski. 60. ja 70. aastate kanaliümbrus oli ilus ainult plaanis ja teoorias. Muidu oli see «mõttetu koht», kruusa ja ehitusmaterjalide pärusmaa. Praegu aga on lausa lust, et kodu lähedal lasub rand, kus ma siiski ujumas ei käi, sest peas hakkab kummitama Epliku lugu «Sul on imelik lööve» ja elukaaslase retooriline: «Kui palju on selles pissis vett?» Jah, siinkohal oleks hea mõte linnal kanali ühendus jõega pisut lohvkamaks teha, et vesi liiga seisma ei jääks.