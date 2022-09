ABIKS IKKA ⟩ Inimesed ostavad lotopiletiga lootust

Või et meelelahutus. Meenub, et omal ajal nimetas ka kasiinokuningas Armin Karu end eelkõige meelelahutajaks. Ometi on just hasartmängusõltuvus see, mis paljudele inimestele perekondlikku traagikat ja kõike muud kui meelelahutust põhjustanud. Nõustamiskeskus, mis loodi hasartmängusõltuvusega tegelemiseks, väidab, et nende juurde pöördub aina enam digisõltuvusse langenud noori ning Eesti Loto kinnitab, et koroonakriis tõi palju just nooremat rahvast lotot mängima. Hasartmängumaksu taskust tõstab riik vahendeid sujuvalt nõustamiskeskuse taskusse, kes siis omakorda suure hulga vaeva noortega tegelemisele pühendab.

Kogemuslood

Urmet Rakverest

Mängin iga nädal. Ostan tavaliselt kolm piletit – ühe Bingo, Vikingi ja Euroloto, mõnikord jääb ka vahele tegelikult. Kokku teeb see 5,50 [eurot – toim.] nädalas. Ühe sõbraga olen siin arutanud, kui too kritiseerima satub, et tema suitsetab ja kulutab kahe päevaga rohkem kui mina nädalas. Meil mõlemal on hobi, millest justkui midagi tolku pole. Loto mõttes on temal samas oluliselt suurem võimalus kopsuvähk võita kui mul miljon, seda küll.

Palju võitnud ei ole, krooni ajal ükskord pisut üle 1000 EEKi, nüüd vahepeal kümneka piires, mõnikord vähem, mõnikord rohkem. Mängin tavaliselt pliks-plaks süsteemis, kunagi oli Bingos ka mingi kindel kombinatsioon kasutusel, kuid enam mitte.

Üldiselt ma telekast loosimisi ei jälgi, pigem lähen poodi ja lasen seal piletid üle kontrollida. Mulle on see kuidagi harjumuseks saanud, n-ö emotsiooniost. Suhtun üsna rahulikult sellesse, väike vürts argipäeva. Mäletan, kunagi oli anekdoot, et tüüp palvetab pidevalt, et Jumal saada mulle lotovõit, kuid võitu ei tule ega tule. Kui tüüp lõpuks taevasse läheb, küsib, et miks sa siis ei saatnud, kui ma palusin? Jumal vastu – aga sa oleks võinud siis vähemalt pileti osta, et ma saata oleks saanud.

Kohti, kuhu suurvõit panna, on muidugi küll ja veel. Kunagi tädi võitis krooniajal suurema summa ja aitas mind. Ilmselt annaksin ka mina oma vendadele, kui suurem summa sülle peaks langema. Täpsemat paigutust aga mõelnud ei ole, on nagu on, seni, kuni ei tule, toetame omal tagasihoidlikul moel sellega kultuuri ja sporti.