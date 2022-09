VABATAHTLIKULT KINNI ⟩ Psühholoog hullumajas. Patsiendina

Ei, ma ei ole hull. Ma olen psühholoog, mul on sellealane haridus, mina tean, kes hull on. See laborant on ise piiripealne, ükspäev veel roomab mul trepist üles käsi pikalt diasepaami järele ees. Ma ei ole hull, ma olen joodik, nikotiini-, rahusti- ja suhtesõltlane, ma tavaliselt ei joo, mis ei kehti eelmise pooleteise kuu kohta. Mul on oma praksis, mul on kinnisvara, ma ei käi hommikul prügikaste pidi taarat otsimas. Mul on see laborant ja kaks korralikku last ja mingil imelikul põhjusel ma armastan neid. Mu lapsed käivad heas koolis, nad on ilusasti riides, ma saan seda endale lubada, sest teenin kaks korda rohkem kui laborant. Joon see-eest kaksteist korda rohkem. Kui jooma hakkan. Ja mul ei ole praegu vaja käsi selja taha siduda, mul on lihtsalt tarvis vaimse tervise osas spetsialistilt veidi abi. Kusagil kinnises kohas, kust ma ei saa suvalisel hetkel poodi alkoholi järele joosta.