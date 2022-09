KRÜPTO-KIRILL ⟩ Episood 42. Kirill on tagasi. Tugevamalt kui kunagi varem

Täna hommikul laekus signaal:



#TRB Long

Entry - 16.16$

TP 21.7$

Sl - 14.53$



Et siis coin on TRB, tehing on ost, sisenemine 16,16 juures, tehingu lõpetamine 21,7 dollari juures. Stop-loss ehk kaotuse minimaliseerimine 14,53 juures.

Kirill magas veidi maha, vaatas kiiresti Tradingview'st graafiku üle, TRB oligi langustrendist välja murdnud. Ta sisenes 16,680 juures, 53 dollarise panusega, kümnekordse võimendusega, hea tõusuhoo juures. 53 dollarit kümnekordse võimendusega annab kaupleja kasutusse 530 dollarit. Stop-loss'i määr oli muidugi hirmutav, aga närvi võtab alati maha see, et 53 dollarise panuse juures pole rohkem kaotada kui 53 dollarit. Hinna tõustes nihutas Kirill stop-loss'i järk-järgult üles, kuni sisenemishinna peale välja ja nüüd pole kaotuse korral kaotada muud kui pisikesed tehingutasud. Positsioon on hetkel 18 eurot plussis ja kui peaks minema kõige paremini ja hind tababki sihtmärki, on võidunumbriks 160 dollarit. Hinna tõustes nihutab Kirill stop-loss'i piiri muidugi järjest üles ja nii tuleb midagi plussi ka siis, kui asjad ootamatult käest peaks minema.

Teine pikk positsioon on Kirillil Atomit. Samamoodi 53 dollarit ja kümnekordse võimendusega. Võidu puhul peaks laekuma 16 dollarit, stop-loss on juba nii üles tõstetud, et maksimaalne kaotus on 2,19 dollarit, pragu on positsioon 10 dollariga plussis. Nii see asi käib. Ja vahel ei käi, aga korraliku riskihaldamisega midagi väga hullu ka juhtuda ei saa.