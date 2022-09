RAAMATUARVUSTUS ⟩ Vahur Afansjevi viimane romaan. Eestlase ahnus ja rumalus on piiritud

Tundub, et autor lähtuski romaani kirjutamisel kiirrongis sõitmise muljest – kõik toimub ja areneb kiiresti nagu kaleidoskoobis, kuid on samas värvikas ja vaheldusrikas. Nagu mõnes varasemaski Afanasjevi raamatus, näiteks «Minu Brüsselis», põimuvad siin tihedalt kõige igapäevasemad pisiasjad ja globaalsed üldistused. Afanasjev mõtleb suurelt, aga ei jäta tähelepanuta ka väikest. Mis on muidugi väga kujundlik ja ere, sest suur on suur ainult väikese taustal – ja vastupidi. Austraalia on küll kaugel, teises maailma otsas, aga kui lihtne Eesti maainimene sinna elama asub, jääb ta ikkagi iseendaks oma veidruste ja piiratusega. Kiirraudtee võib väikese inimese ruttu ja mugavalt viia Euroopasse, kuid nii rongis kui Euroopas jääb ta sama väikeseks nagu kodukülas. Afanasjevi nüüd juba lõpulejõudnud üsna mahukas loomingus on «Rail Baltic» täiesti omanäoline, kahtlemata ka kõige lõbusam teos. Ehkki aeg-ajalt tekib mulje, et tegu on naeruga läbi pisarate. Või pigem läbi intelligentse ja analüütilise maailmanägemuse. Ärgem unustagem, et Afanasjev õppis ülikoolis ju majandusteadust.