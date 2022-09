ANALÜÜS ⟩ 2022. issanda aasta suvised üleminekud Inglise kõrgliigas

Teisalt on meeskonda lisandunud ka kaks põhimeest. Brasiilia äss Gabriel Jesus ja ukrainlane Oleksandr Zinchenko. Mõlemad Manchester Cityst. Võib ehk tunduda, et ongi nii, nagu eelpool mainitud – Arsenal ongi vaese mehe Man City. Kipun arvama, et reaalsus on teine. Mõlemad on äärmiselt korralikud täiendused ja mitte City ei loobunud neist, vaid nemad loobusid ka Cityst. Eesmärgiks olla põhimehed ja olla liidri rollis. Seda rolli Guardiola neile pakkuda ei saanud. Ja nagu Jüri Mõis on kunagi ilusti öelnud (proovin anda sisulise poole edasi): kõigepealt pead olema heas ja toimivas ettevõttes (klubis), et saada aru, kuidas asjad toimivad, ja seejärel on aeg liikuda ettevõttesse (klubisse), kus asjad nii hästi ei toimi, et need siis toimima panna.