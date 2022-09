BALTIC ART @ BIG APPLE ⟩ Galerii: New Yorgis Manhattanil ulatuslik Baltimaade visuaal-ja tegevuskunsti festival

Toimumiskohtadeks Grace Exhibition Space, Morus Muuseum, Tompkins Square Park ja La Plaza Community Garden Manhattanil. Grace Exhibition Space galeriis aadressil 182 Avenue C toimub iganädalaselt muutuv tegevuskunsti näitus Volume UP!, mis tutvustab eesti tegevuskunsti ajalugu 1970ndatest – Arvo Pärdi, Leonhard Lapini aktsioonidest kuni tänapäevani.

Lätit esindavad Ieva Naglina, Ieva Balode, Ivars Grāvlejs, Mārtiņš Ratniks, Elīna Semane, Arturs Virtmanis, Daniela Vetra, Golf Clayderman. Leedut aga esindavad Monika Dirsytė, Evaldas Jansas ja Artemis Beasts. Näituse kujundaja on Taje Paldrok.

Non Grata näitusel koosseisus Kaspar Rabby, Hannes Paldrock, Greta Altmets, Sandra Vahala, Pauliine Murel, Kadi Põder, Devil Girl, Merily Tikka, Ralf J, Markus Tamm Stenver Kööp, Liisa Maria Lai, Morgan Schagerberg, Steve Vanoni, Peter Rosvik, Meeli Seermaa Geity Miilberg jt.

Volume UP! kutsub kunstnikke, kirjanikke, luuletajaid, teatri- ja filmitegijaid, teadlasi ja filosoofe kõrgendama oma häält, loobuma enesetsensuurist ja taastama kaduma läinud vaimse positsiooni ühiskonnas. Praeguses kaootilises maailmas, kus otse Baltimaade kõrval käib Vene-Ukraina sõda ja maailm vaevleb pandeemiajärgses identiteedikriisis, täidavad ikka meediakanaleid Kardashianide ja Ronaldode suhtedraamad ning Putinite ja Trumpide iganenud šovinistlikud egotrip'id. Inimkond vajab uusi ideid ja alternatiivseid lahendusi edasiseks arenguks. Mis on tõeliselt tähtis?

Helitugevus UP! Põlvkond kunstnikke, pealtvaatajaid ja esinejaid, kes otsivad oma sotsiaalset ruumi.

Helitugevus UP! on loominguline energiaallikas ja tee mõistmiseks põlvkonnast, kellel on soov muuta solidaarsuse jõudu läbi otsese sekkumise reaalsusesse – tähtsustades loomingut ja osalemist.