ARMASTUSE-ANTTI ⟩ Romadel, raamatupitajatel ja «kulud teeme pooleks» naistel paluks edaspidiselt mitte tülitada

Tänan vastamast, tänan minu loole kaasa elamast. Aga Lassie, kuidas Puurmanis pime ei ole, väga pime on, maantee on jah Puurmani kohal valge, aga ega ma ju maanteel ei ela? Harly, seda ma kõigest väest püüangi, et mitte Puurmanis elada, eks kui mõni Tartus või Tallinnas kinnisvara omav kena neiu minu heast pakkumisest kinni haarab, ongi see probleem lahendatud. Ja see on hea soovitus, selle ma vaikin maha, et ema tutvumiskuulutuse raha andis.