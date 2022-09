FROSTPUNK ⟩ Kriisiaja linnapeasimulaator. Kuidas ma kodaniku jala käskisin amputeerida

Seitsmes päev

Allkirjastan hädaolukorra määruse ja sunnin inimesed 24 tunniks tööle. Kümnendal päeval läheb külmaks – siis puhkate, mõtlen endamisi. Praegu tuleb toidu- ja söevarude suurendamisele auru panna. Taustahelidest kostab kodanike nurinat. Korraldatakse streik. Juba? Siiski tervishoiu asjus. Vajatakse uut haiglatelki, kuid mul pole arste. Käin välja lubaduse, et haigeid ravitakse. Teiseks valikuks on, et ei pööra asjale tähelepanu, kuid see ajaks rahva närvi. Luban, kuid ei tea, kas täita suudan. Selleks, et rahvast rahustada.

Ühel hetkel hakkab kohale jõudma mingi aimdus, et olen mingi olulise ajapunkti maha maganud. Puitu ei jagu, et ekspeditsiooni välja saata. 24h vahetus ei toonud mingit märgatavat varude kasvu, rahvas on haige ja näljas. Olen end lasknud ühelt poolt mõjutada rahva hädaldamisest, teisalt püüdnud rahulikult elus püsida. Tegelikult oleks võinud olla julgem ning kohe pingutada selle nimel, et kasvule minna. Nii varude kui elanikkonna osas. Mingid esialgsed väiksemad ohvrid oleks taganud ilmselt üldise ellujäämise? Tugevama visiooni ja (mängu)kogemusega oleks mul mingi eelis olnud? Kas ka eesootava kriisi ajal on poliitikute silmis arvestatav valik, et pigem jätta rahvas kergemate ebamugavuste pärast lõugama, kui mingid otsused maha magada? Kas kogemused, mida meil riigijuhtimise juures vaja oleks, on pigem poliitilised või valdkonnaspetsiifilised? Rahva kiitus ja kisa on eksitavad ja uinutavad?