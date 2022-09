TARBIJA18 ⟩ Uus munitsipaalhüve narkaritele. Tallinnasse on ilmunud kommunaalsed gravity bongid

Siinpuhul pole nad küll olnud linnavalitsuse mõtteis, vaid ühtehoidva kogukonnana on narkarid otsustanud hoopis iseennast ja teineteist välja aidata. Metsatukkades siin ja sealpool Tallinnat ning teistes vähekäidavates kohtades üle linna võib leida veega täidetud ämbreid ja fooliummütsidega kaetud plastpudeleid ehk gravity bonge.

Selgituseks asjatundmatutele väikekodanikele: gravity bong on kanepi suitsetamiseks kasutatav seadeldis, mis kasutab vee tekitatud õhurõhku ja gravitatsiooni koosmõju tossu juhtimiseks. Kuna selle jaoks on vaja veega täidetud ämbrit, on tegemist suure ja kohmaka seadeldisega, mille kaasas tassimine on mõeldamatu. Kui oled juba ühe korra vastavad materjalid kuhugi metsatukka viinud, ongi otstarbekas ja mugav kõigile osapooltele – iseendale, sõpradele ja kaasnarkaritele – see sinna ka edasiseks kasutuseks jätta.

Narkareid kannustab seda inseneri projekti ette võtma tõsiasi, et gravity bong on vaieldamatult kõige efektiivsem võimalus kanepi tarvitamiseks. Lisaks plastpudeli kuumutamisel tekkivate aurude tõttu küllap ka kõige tervist kahjustavam. Visuaalselt ei ole tegemist mingi esteetilise protsessiga, ent need on vajalikud ohverdused selleks, et grammist iga viimanegi hit välja pigistada.