SEKS JA LINN ⟩ Usaldus kaasaegsetes armastussuhetes

Mõtlemise ja tundmise võime arenemisel oleme aga ehk kõik võimelised liikuma tasandile, kus üks inimene ja teine inimene kokku ei pea võrduma kolmanda tegemisega ega isegi defineeritud suhtega, vaid võib piisata ka teineteist mõjutava energia loomingust. Selline reaktsioon sisaldab vastastikust teadmist, et kumbki inimene on olemas; rahumeelsust selle üle, et teda on võimalik vahel näha, ning ime selle üle, milline see suhe ise olla tahab.

Keegi ei saa samas otsustada selle üle, kuidas nad kellegi teise poolt armastatud on. Laps ei saa valida, kuidas vanemad teda armastavad, ent ta võtab esmaselt kaasa just sellise armastuse, millist talle on võimaldatud, s.t kuidas teda on armastatud. Ma saan ärkamisest selle spirituaalses mõttes aru just selle kaudu, et see on mõistmine ja äratundmine, et meie vanemate armastus ei ole ainuke armastuse viis – ükskõik, milline see armastus on olnud.