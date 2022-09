KESKKOND ⟩ Meie metsa kaitsevad luuraja ja mitmevõistleja

Piisab, kui mets on paberil. Viia see paber lolli keskkonnaministri juurde, öelda, et näed, siin on mets, kirjuta alla, ja see kirjutabki. Loll kirjutab alla täpselt nii paljule metsale, kui vaja. Satelliidifotod lisaks, luurajad jagavad satelliidimajandust ülipeenelt, vaata, kui palju metsa on, loll, mõtle ise, palju seal lendoravaid, seeni ja pohli on. Inimesed ei saa millestki aru, nendele tehakse rabadesse muudkui laudteid juurde, need käivad meeleldi neid mööda, vahivad pruuni veega laukaid ja kidurat männiklibu. Laudtee ääres sooserval on rebase, hundi ja karu vineerist välja lõigatud kujud ja kõik!

Vaevalt et midagi välja tuleb, keegi ei viitsi oma silmaga metsa kontrollima minna, kui paberil on kirjas. Ja kui minnaksegi ja mingid raiesmikud üles leitakse, siis pole ka midagi. Siis ütleb USA National Defence University rahvusliku ressursi strateegia eriala magister, et rahunege maha, need raiesmikud on riigikaitsealased. Et ega ei ole mingi kuradi metsavennasõja aeg enam, meil on reaalne sõdiv vaenlane kõrval, me ei saa sõjategevuse puhkedes vastu tulistada, kui see kuradi mets ees on! Persse küll, miks te kogu aeg kõike ainult negatiivsest küljest näete, vaadake viimaste aastate metsatulekahjude arvu, need on järsult langenud, päästeameti väljasõitude arv metsatulekahjudele on vähenenud, kulud niisamuti, need rahad jäävad sinu ja minu taskutesse alles ja me võtame need sealt välja parema, läbipaistvama ja hoolivama riigi näol.