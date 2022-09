MAGALATUUR VÄIKE-ÕISMÄEL VOL.10 ⟩ Plahvatuslikke uudiseid suvest ja miks Maiduk tiigi äärde minna ei saand

Suvel aktiveerus võimsalt ka eelnevalt mainitud Facebooki grupp Õismäe elanike teated – postitusi on igasuguseid ja nii palju, et vanemaid asju otsides paneb veebibrauser pidevalt pange. Kohalikud postitavad kuulutusi, leitud asju, üritusi, viimasel ajal on trend teha pilte loojuvast päikesest või kohalikust loodusest, üks isik lisas ka lahedaid retro pilte . Loomulikult saavad elanikud sinna panna ka pilte ja videosid korrarikkumistest, nagu eelnevalt mainitud paugutamine, ning lisaks ka täissoditud munitsipaalvarast: uued ja vanad mänguväljakud langevad pidevalt kohalike grafomaanide ohvriks. Eriti närvidele käidi hiljuti ühe mänguväljaku valge värviga kokkumäkerdamisega , sest kuidagi suudeti sinna ka Z-tähti maalida, see on juba ilmselge avaliku korra rikkumine. Seda, et Paldiski maantee 167 maja peal oli suve alguses ligemale kaks kuud haakrist, seda ei pannud keegi tähele. Siuksed ajad on. Aga päikeseloojangud on ilusad.

ERAVALDUS!!!

Olen seda eelnevate magalatuuride ajal maininud, et kuigi magala peaks olema ilma piirdeaedade ja taradeta ala, siis tuleb siin-seal ette mingeid liikumispiiranguid – tiigist peab ringiga mööduma ja koolidele on aiad ette pandud. Suvel aga ilmus Õikale uus nähtus – oleme seda ka kindlasti mujal näinud, ent magalas suht ainukordne –, mille käigus paigaldatakse enda «valduses» olevale maa-alale silt ERAMAA/ERAVALDUS. Õismäe tee 140 on läinud seda teed ja sildid välja pand, nähtavasti toob keegi oma koera sinna häda tegema ja Õismäe tee 140 elanikele käis selline käitumine nii närvidele, et nad panid mitte ühe, mitte kaks, ja isegi mitte kolm silti, vaid neli silti, kus peal suurelt ERAVALDUS, ja lisaks 2 väiksemat, millel kakavat koera keelav märk. Kuna ei suudetud kindlaks teha koeraomanikku või isegi seda, kas neid on mitu, jäi ka teadmata, kas tegemist oli naaberparaadna omadega või üle ringi külalisega või isegi enda maja omaga, siis pandi silte igasse suunda, itta-läände ja lõuna ning üks silt jõllitab isegi enda maja elanike suunas. Ma siiralt loodan, et nad saavad asjad jonksu, et lõppeb ükskord see nende maa peal ringi uitamine ja koerte pissutamine. Ja et nad kunagi ei tee oma rõdusid ühesuguseks – viimane paraadna terves Hiina müüris, mida ei ole veel standardiseeritult üheülbaseks tehtud – ja et see viinapuuväät kasvab ükspäev üheksanda korruseni. Inshallah.