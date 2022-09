LEKKINUD KIRJAVAHETUS ⟩ Millest peavoolumeedia ei räägi ehk mida Ukraina kasakad tegelikult kirjutasid

Soome asevalitsejalt Liivi ordumeistrile

Liivi ordumeistrilt Soome asevalitsejale

Ära räägi. Kätepesemise vastane meeleavaldus oli just eile minu lossi ees. Vanal ajal oleksin ma nad sõjasulastel või mõistameestel lasknud korralikult läbi piitsutada ja ninamehed nina-või-mõnd-muud-elundit-pidi üles puua, aga nüüd peab ju kõigi õigusi austama. Küllap on jah moskoviit selle jama taga, nende kaupmehed on turul viimasel ajal väga aktiivselt ostjatega rääkimas ja teadagi, ega nad meie kasuks seal ei räägi. Peaks vist hakkama kaupmeeste tegevust piirama?

Krimmi khaanilt Türgi sultanile

Asi on sedavõrd kiire, et kirjutan ilma suurema pidulikkuseta: moskoviit on Kiievi vastu suuri vägesid koondamas. Esimesel pilgul paistab, et võiksime meiegi kampa lüüa ja seega pääseda kasakate nuhtlusest ning võita suure sõjasaagi pealekauba. Järgi mõeldes julgen arvata, et see poleks pikas vaates sugugi hea, sest tugev moskoviit ei rahulduks Kiievi võtmisega, vaid pööraks oma pilgu Krimmi ja lõpuks koguni Istambuli suunas – tavatseb ta ju väita, et just nende patriarh on tegelik Konstantinoopoli kiriku pärija. Pigem hoiduks praegu kasakate vastasest tegevusest.