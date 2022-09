KRÜPTO-KIRILL ⟩ Episood 43. Ethereumi kaevandamine pole tänasest enam energiamahukas

Täna hommikul leidis aset ethereumi Merge ehk ETH üleminek proof-of-work süsteemilt proof-of-stake süsteemile. Mida see tähendab? Ethereum on nüüd eemaldatud energiamahukast kaevandamisprotsessist ja see võib vähendada võrgu energiatarbimist enam kui 99,95 protsenti. Ethereumi ühendamine peaks nüüd näitama, et detsentraliseeritud võrk võib töötada energiatõhusalt. Nüüd loodetakse ka, et see võib tugevdada turu usaldust ja süstida sinna pärast inflatsioonist ja intressimäärade tõusust tingitud kuudepikkust turu volatiilsust, vajalikku optimismi. Näis.

Kindlasti aga on tegu suursündmusega krüptoraha ajaloos. Selline ühendamine on krüptomaailmas uskumatult harv sündmus ning ei pruugi enam kunagi korduda.

Kirill on Merge'i jõustumisest peale arvuti taga ning tegeleb kõige raskema asjaga kauplemise juures üldse – mitte kauplemisega. Spekuleeritakse nii ETH järsu tõusu kui languse üle, hetkel teeb hind kolmandat ja püsib paigal. Ühtepidi on see mõistetav – investorid ja kauplejad on Merge'i kaua oodanud ja see ei tulnud kellelegi uudisena. Kukkunuks Merge läbi, oleks ETH juba nii lühikeseks müüdud, et punane jutt oleks arvutiekraanilt põrandasse jooksnud. Aga ei tea, päev on veel ees ja kõik võib kiiresti muutuda. Viimane nali – USA augustikuu tarbijahinnaindeksi tõus 8,2 protsendile, mis polnud üldse halb uudis, sest seda kardeti tõusu üle 9 protsendi, virutas üleeile bitcoinile kummikuga pähe ning see kukkus seitsme järjestikuse tunniga kaks tuhat dollarit.