REALITY TV ⟩ Eesti reality toitub nõrkadest hingedest ja meie kõige tumedamatest külgedest

Ka ei leia Nelke, et Eesti reality oleks eetiline. «Eesti reality toitub nõrkade hingede pealt, keda on lihtne kontrollida ja kes üritavad endale või sõpradele midagi tõestada,» mõtiskles Nelke. «Lastakse neil ennast iga saade aina lollimaks teha, julgustatakse jooma, toidetakse neile kuulujutte ja tekitatakse draamat. Ja seda mitu hooaega jutti. Seda kõike, sest see toodab rohkem klikke/vaatamisi ja see omakorda võrdub raha.»

Hiina koonduslaagrist Dirhami randa

Iga endast lugupidav «Rannamaja» vaataja teab, et suur osa saatest on üles võetud Hiina firma Hikvisioni valvekaameratega. Mitte ainult seepärast, et firma logo tihti öökaadrite nurka kuvatud on, vaid ka seetõttu, et saate alguses tuletab kajav «jumalahääl» seda vaatajaile meelde. Mida aga mitmed ei pruugi teada, on see, et Hikvisioni kaameraid ei kasutata ainult tõsifelusarjade filmimiseks ja varaste tabamiseks. Nimelt teeb Hikvision koostööd Hiina valitsusega, et tabada ja kinni võtta uiguure ja teisi etnilise gruppe Xinjiangi regioonis. Samuti kasutatakse Hikvisioni kaameraid Hiina «ümberkasvatuslaagrites», kus uiguure põhimõtteliselt orjastatakse.

Juba varasemalt on nii Euroopa Liit kui USA valitsus tunnistanud Hikvisioni rolli inimõiguste rikkumises. 2020. aastal paigaldati Hikvisioni kaamerad Euroopa Parlamenti, kuid pärast mitmete liikmete protestikisa peale need 2021. aastal eemaldati. Juba 2019. aastal aga püstitas USA Hikvisioni suhtes sanktsioonid, põhjendades otsust firma rollis inimõiguste rikkumisel. Hikvisioni kaassüüd uiguuride vastastes kuritegudes on tunnistanud ka Norra.