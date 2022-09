LEMMIKLOOM ⟩ Labrador – oh seda ülevoolavat rõõmu!

Nüüd paneb see õunapuu toa teises otsas madratsit. Kass vaatab põlastavalt. Toas see koer ei häbene, teised õunapuud ei näe pealt, minuga ta niikuinii ei arvesta. Võib-olla on ta õunapuid ka proovinud panna, aga õunapuud on ebasõbralikud, loobivad kuldrenettidega vastu pead. Madrats on talle küljealuseks pandud, tavaline madrats, ei saa aru, aga koera see igatahes erutab ja mitte vähe. Või on asi turvalisuses, madrats, magamisase võib talle turvalisusega seonduda küll.

Kui see loom on kõigest 300 aasta valikulise aretuse tulemus, on mul enda pärast hirm. Kas me inimkonnana ka tahtmatult iseenese valikulise aretusega ei tegele. Ilus naine saab endale niikuinii ilusama mehe, kole naine koledama, siit tuleb juba kaks inimtõugu, ilus- ja koleinimene. Loll heidab ühte lolliga ja tark leiab endale intelligentse kaaslase, siit tulevad lollinimene ja tarkinimene.

Natuke segab kaarte õnneks raha. Piltilus naine võib koleda mehega õnnelik olla, kui see on rikas. Ja vastupidi. See on välistanud buldoginimese tekke, kui kolmesaja aasta jooksul oleks lömmis ninadega mehed endile ainult lömmis ninadega paarilis leidnud, oleksid tagajärjed linnapildis nähtavad.