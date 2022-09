NÄDALA LUULETUS ⟩ Siim Sinamäe: edu on riista kujuga

edu on riista kujuga

enne kuplit pikk pimedus ning

serv mida mööda ei roni

vundamendid ümarad

jänes šampust ei joo ja

tundmatu kogus väärtust on sees

mis realiseerimist ootab

tootmismahuks on purse

trickle down economics

keel hammaste vahele surutult

palume, edasi roni