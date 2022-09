REPORTAAŽ ⟩ Nädal aega vaikuselaagris. Järgmine peatus: Nirvaana

1. august, esmaspäev, II päev

SPIRITUAL EXPERIENCE

Hommik

Saan iga päevaga siin aina rahulikumaks ja teadlikumaks igast käesolevast hetkest. Kehaliste (liikumise- ja kehaskaneerimise harjutuste) ajal enda keha iga luu, liigese ja lihase liikumist ette kujutades tekib kehaga mingi eriline ühendus. See aitab ka päeva jooksul keha liigutades enda jäsemetega kontakti hoida. Tekib teadmine, et SINA oled see, kes neid liigutab, mitte ei liigu need maagiliselt ise, autopiloodil, nagu me harjunud oleme.

Tekib ka arusaam, et keha on elus. Et see on tõepoolest elus. Eks me juba bioloogia tunnist teame, mis on elu tunnused ning et meie keha seda tõepoolest on. Aga just see TUNDMUS ja ARUSAAM liikumisest oma kehas – see ongi tunda, et keha on elus.

Pealelõuna