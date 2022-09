ANARHISMIFESTIVAL ⟩ Noam Chomsky: Kahe järgneva kuu jooksul määratakse maailma saatus

Festivali virtuaalplatformil ütles 94-aastane lingvist, filosoof ja poliitiline aktivist Noam Chomsky ootamatult, et meil on aega Amazonase ja koos sellega kogu maailma päästmiseks vaid kaks kuud: «Aeg on kriitiline, hüperboolne – see tundub hullumeelne, meeletu, kuid tõsi –, järgmised 2 kuud on kõige tähtsamad kogu inimkonna ajaloos. Valimised Brasiilias – need määravad ära ilma ületähtsustamata inimkonna edasise käekäigu – kas see jääb kestma või ei. Siin ei ole midagi ülepaisutatud, me teame liiga hästi fakte. Kui praegust presidenti, Amazonase hävitajat Balsonarot riigi juhtimisest ei eemaldata, vaatame me lihtsalt pealt Amazonase metsade massilist hävitamist, pärismaalaste hukkumist ja nii Brasiilia kui kogu maailma katastroofi. Amazonase vihmametsad ei suuda varsti enam produtseerida piisavalt niiskust ja muutuvad savanniks. Viimased uurimused on näidanud, et see on otsene, kohene protsess. Illegaalne metsade maharaiumine, metsamajandus ja agraaralade laiendamine ja kaevandamine on viinud situatsiooni murdepunkti, kust tagasipöördumine pole enam võimalik. Kõik muidugi ei sure homme, aga see protsess on pöördumatu. See kõik on enamuse inimeste jaoks liiga kaugel, kuskil Lõuna Ameerikas, kolmandas maailmas.»