SEKS JA LINN ⟩ Mida kõik joodikud vajavad?

Eriti perversne on kuulda ainesõltlase moraalitsemist. Narkarist peika oli kristlane, viimane alkohoolik mu alkohoolikute reas tuli mulle midagi tööeetikast ja naise solvamisest rääkima. Ise petab oma naist – ja mitte ainult. Joob vähimagi raha kohe maha, võtab võlgu (mida ära ei maksa, sõbrad juba teavad, et tal kunagi raha pole) ja valetab. Kuna kõigil siin Maarjamaal on jotadega omad kogemused, teadsid paar inimest kinnitada, et alkohooliku üheks omaduseks ongi täiesti süüdimatu valetamine. Selle variatsioonid on ka infantiilne manipuleerimine, äraostmine ja salgamine. Aga see on juba next level, kui olla nii haledalt sitt valetaja, et vale viie minuti pärast välja tuleb. Lisaks veel üks jota teist jotat õigustamas. See on umbes sama jabur nagu see jota, kel on kaks korda pärasoole vähki lõigatud (aga joob edasi muidugi) ning kes tabureti pealt ka pikali kukub. Selliste inimeste sõna ei maksa mitte midagi.