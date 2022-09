TRELLIDE TAGANT ⟩ Osa 2. Suhkur, suitsetamine ja loodus on vaid kauged unistused

Kord päevas ühe tunni jagu saab külastada jalutusboksi. Euroopa Nõukogu kokku pandud European Prison Rules¹ ütleb, et «every prisoner shall be provided with the opportunity of at least one hour of exercise every day in the open air» ehk igal vangil peab olema võimalus vähemalt tunniajasele treeningule vabas õhus. Selle värske õhu all kujutasin algul ette ala, mis asub küll seinte vahel, kuid siiski õues.