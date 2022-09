KRÜPTRO-KIRILL ⟩ Episood 44. Tahad tasuta häid krüptosignaale?

Kohe kui tõusumäär selgus, oli Kirillile selge, et BTC jääb vähemalt selleks õhtuks pealepoole 19 tuhandet, ta haaras kiiresti pika positsiooni LINK-i, võimendas selle samuti 20-kordselt üles ja see teenis vähem kui tunniga 90 protsenti kasumit. Seega aitäh, USA keskpank, Kirilli konto sai järjekordase rahasüsti. Eelmise hooaja jooksul kogutud teadmistele tuginedes võib Kirill teile lubada, et on kevadeks rikas. Kui rikas? Esialgu nii rikas, et majandab krüptoga oma tagasihoidlikud eluvajadused ära. Juba praegu tellis ta Binance'i kaardi ära, see on tasuta, las seisab, see aeg, kui sellega saab esimesi eluks vajalikke oste teha, pole ka mägede taga.