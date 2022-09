ESTOSTEENID ⟩ Kümnes. Hingevalu

Koolis pidime lugema mingit raamatut mille peategelast piinas hingevalu. See peategelane oli alguses normaalne, kuid hiljem muutus üsna haigeks. Nagu oleks midagi peas kätki läinud. Tema armastatu läks teise tüübi juurde, kes oli rikas ja heast perest. Ta ei osanud midagi teha, sest naine lihtsalt enam ei armastanud teda. Ta tahtis hirmsasti, et naine oleks endiselt temaga, luuras tema järel ja kujutas ette, kuidas naine teisega voodis on ja ei osanud midagi muud teha kui kiunuda. Ja piinles hingevalus. Mis tundus veits nagu imelik, sest see ei ole tegelikult ju valu. See, kui sa ei saa mida sa väga tahad ning kardad, et võid sellest hoopis ilma jääda, meenutab pigem tunnet, et süda on paha. Raske on mõelda teistele asjadele ja kogu aeg on tunne, et peaks midagi ette võtma, kuid ei oska midagi ette võtta. Kevin näiteks lihtsalt karjub kõvasti "Türaaa!", kui teda miski sitaks närvi ajab. See on mõnikord naljakas, sest tänaval on see suht ootamatu teiste jaoks. Aga see ei ole mitte valu vaid pigem lämbumise tunne.