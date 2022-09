MINA ELASIN SIIN ⟩ Veriora. Kes elektri ära võttis?

Ühel päeval – ma ei tea, mis mul pähe lõi – tõmbasin Veikol (nimi muudetud) ühe saapa jalast ja viskasin selle üle aia. Korraga läks lahti paanika. Kõik lasteaia töötajad, kaasaarvatud kokatädid, olid teisel pool aeda Veiko (nimi muudetud) saabast otsimas. Ei leitud. Mind aeti lasteaiahoovist välja. Mõne päeva pärast, kui majade vahel ringi uitasin, lendas mulle peale Veiko (nimi muudetud) ema ja hakkas nõudma, et kuhu ma tema lapse saapa panin. Lubas mu vanematele rääkida. Rääkiski. Ühel õhtul nõudsid mu ema ja isa, et kus saabas on, ja terve mu tuba otsiti läbi. No ma tean täpselt, et ma ei võtnud seda ju kaasa. Ainult viskasin... Käisime isaga veel lasteaiahoovis ja seal aia taga otsimas. Pidin näitama, kust ma selle täpselt viskasin ja kuhu suunas. Ei leidnud. Nüüd küsimus. Kuidas on üldse võimalik, et viieaastane poiss võtab saapa ja virutab selle nii minema, et seda ei leitagi? Kas mõni selgeltnägija oskaks selle müsteeriumi lahendada? Või oli see Universumi varane märk mulle, et minus peituvad mingid üleloomulikud võimed? Küsimusi on rohkem kui vastuseid!