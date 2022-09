ÕUDNE LÕPP ⟩ Mis juhtuks inimkonnaga pärast täieulatuslikku tuumasõda

Inimese väljasuremine?

See tähendab, et meil oleks ka pärast täieulatuslikku tuumasõda inimelusid, mitte liiga palju, aga piisavalt, et planeeti tasapisi uuesti asustama asuda. Inimtsivilisatsioonist poleks küll enam esialgu juttugi, lihtsalt ellujääjatest, kes otsivad elatist laastatud, viljatul planeedil.

Mis lootused meil on?

Jah, elame tsivilisatsioonina väga keerulisel ajahetkel, teadmata, kas üks vana, võib-olla ravimatult haige, end nurka mänginud presidendi nahas kurjategija sellest maailmast üldse midagi peab. Isegi usk, et tõenäoliselt midagi nii hullu ei juhtu, hirmutab ikkagi. Tõenäosus jääb tõenäosuseks ka siis, kui ta on väike. Teiselt poolt on ju alati lootust – täiesti võimalik, et asjad niikaugele ei lähegi. On selge, et isegi Putini lähiringis on inimesi, kes pole haige vanamehe kannul nõus põrgusse marssima ning lähetaksid ta sinna esimesel võimalusel, enne suuremat hävingut ja üksi. Lisaks ei istu venemaa president ju otse tuumanupul, nupu ja hävingu reaalse väljapäästmise vahel on veel terve hulk inimesi ja on täiesti võimalik, et mõni neist nii enese kui ülejäänud inimeste surmaotsusele alla kirjutama ei hakka.

