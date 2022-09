TOMMYBOY INTEKAS ⟩ Kiwa mässab Vaskjalas

Sattusin nullindate alguses mingil seltskonnaüritusel kokku Andres Lõoga, kes tollal oli ansambli Luarvik Luarvik trummar [filmi tegelasest inspireeritud bändinimi – toim.] ja ütlesin talle, et see film [«Hukkunud Alpinisti hotell»] on meie põlvkonda ja skeenet ja kultuuri nii palju mõjutanud, et sellest võiks lausa raamatu kirjutada. Lõo võttis selle peale mul nööbist ja ütles lihtsalt: «Aga kirjuta!» Pidi ta seda tegema, siiamaani kirjutan. Juba 20 aastat. Tõesti, olen käinud mägedes – Tiibetis, Himaalajas ja Püreneedes, siin ja seal veel. Selleks, et tajuda, mis on mägedes olemine, kõrgmäestiku tõbi ja mis mäed inimesega teevad. Kui sa oled sealt alla tulnud, siis tavakõrgustel jooksed nagu noor hirv mööda treppe. Olen kogu aeg märkmeid teinud ja avastanud, et see film tekitab väga palju erinevaid seoseid teemadega nagu teadvus ja maailma olemus või budistlik metafüüsika. Ka Lembit Peterson, kes seal mängis, on öelnud, et see film on justkui tähendamissõna, mis koosneb tohutust hulgast metafüüsilistest ja spirituaalsetest viidetest. Siis veel poliitilised teemad, võimu küsimused, mille vastu 20. sajandi filosoofia on tohutult huvi tundnud ja millele oleme saanud seoses maailma muutumisega täiesti uue stsenaariumi või tõestuse, kuidas asjad käivad. See võimukriitika, mis oli selline 60-ndate lõpu hipipõlvkonna mäss võimu ja reaalsuse vastu, see vaimsus, mida ka see film kandis. Et võim ongi see inspektor Glebski.