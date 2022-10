SEKS JA LINN ⟩ Kuidas menstrueerida?

Võimalusi oma keha jälgimiseks leidub lihtsaid ja naturaalseid. Mulle tunduvad pillid, plaastrid, spiraalid ja implantaadid, mis sisuliselt manipuleerivad keha iseenesliku toimimist ekstreemsete abivahenditena, kuna isiklikult ma lihtsalt ei soovi sellist sekkumist ning ükski proovitutest (hormonaalspiraal ja pillid) pole mulle sobinud. Kergemeelselt neisse abivahenditesse suhtuda ei tohikski. Need ei kaitse esiteks suguhaiguste eest ning sisuliselt moondavad nad keha loomulikku seisundit. Iseasi muidugi, kui seisund on haiglane, nagu väga pikalt kulgev tsükkel ja/või suur veritsus, tsükli ebaregulaarne ja suur kõikumine vms. Samas soovitatakse pille ka akne puhul (kuigi see võib olla pillide kõrvaltoime) – ja sellega on mul ka terve elu probleeme olnud, aga ikkagi on pillid samas paadis Roaccutane’iga (ka proovitud) ehk lambine mürk.

Mul on muidugi hea öelda, kuna olen piisavalt vana, et püsipartneri pooldamine on common sense nii vanuse kui kogemuste poolest, mis võrdsustub seetõttu ka seisukohaga, et ehk ei peaks üldse seksima kellegagi, kellega ei olda valmis last saama. Samas tean, et 20-ndad on sisuliselt puberteedi jätk (eneseavastamise mõttes), eriti praegusel ajastul. Minu vanuses oli mu emal kaks last. Ja nii mõnelgi eakaaslasel mu tutvusringkonnas on kolm. Ma ikka veel mässan, sest ei saa leppida millegi vähema kui sellega, milleks end väärt pean. Ja see töötab väga hästi, olen viimase partneri jooksul sügavdanud kontakti oma keha tundlikkusega, näen kuu tsüklite ja enda menstruatsiooni vahelisi seoseid ja tean, millal ja mille jaoks on mul ohtlik aeg.