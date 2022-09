JÄRJEJUTT ⟩ AHELDATU. ELU TÜHJUSES. - 1. INIMESE KUJUTIS,

Hunnitut kaunitari nimetasime toona preestriks. Olin talle õieti juba mõnda aega oma elust ülevaateid saatnud, ja paremat muusikat, mis aja jooksul leitud. Mitte tihti, aga kui, siis palju korraga. Minu meelest oli ta mu vastu väga kena ning meeldiv. Minu kogemuses on see haruldane. Mitte, et ma süüdistaks inimesi, kes mind ümbritsenud on, või et ma vihkaks oma elu, niigi suudavad inimesed tihti siiski anda rohkem, kui on antud neile, mis on juba iseenesestki imelugu.

Juba mõne aja oli preester üle ajajoone halanud, kuidas 'see on läbi' ja et 'ta on kole', oli see kestnud talve, kevade – kuid. Millegipärast olin ma veendunud, et viimane ei vasta tõele. Muidugi olen ma oma pika ja viljaka elu jooksul kohanud vist ainult ühte naisolevust, kes väitis, et oma välimusega rahul on. Arvata, et nende visuaalsus töötab kuidagi teisiti, mistõttu nad tegelikult ei tea, kuidas ilu välja näeb, ehkki samas on selge, et see on võim. Selguse puudumine selles osas, milline su võim on, on muidugi kohutav ning avab nad kõikvõimalikele manipulatsioonidele. Õigupoolest ei peaks neist keegi suuremat muretsema. Vabal turul on mehe aktsia naise omast kordi madalama väärtusega ja selle vastu aitab ainult sõda. Arvukad trikid, mida antud tõiga kinni mätsimiseks välja on mõeldud, on kõiki veel õnnetumaks teinud.