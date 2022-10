KRÜPTO-KIRILL ⟩ Episood 45. Mida teha pikkade tõusuküünaldega

Üks üliloluline asi, millele Eerik veel tähelepanu juhtis, on positsiooni suuruse arvutamine. Tänud talle, alljärgnev on tema panus:

Kui positsiooni riski suuruseks soovitatakse 1-2 protsenti portfelli väärtuseks, siis on küsimus, kuidas seda arvutada ehk kuidas arvutada positsiooni suurust vastavalt riskile:

Kui soovitud positsioon nt tradingview's on paigas ja/või soovitud stop-loss'i protsent teada, siis see protsent vastab riski summale ja 100 protsenti on positsiooni suurus, mille saab ristkorrutisena. See tuleb jagada võimendusega, juhul kui seda kasutatakse.

Ehk riski suurus (nt) 50 USDT = 3,2% näiteks muutus stop-loss’ini

Positsiooni suurus X USDT = 100%

Positsioon siis x=100x50/3,2=1562,5 See tuleb nüüd jagada võimendusega, nt 10x puhul 1562,5:10=156,25. Minul on Exceli tabelis valemid sees, nii on lihtne ja kiire positsiooni suurust arvutada.

Nüüd tuleb veel arvestada seda, ka stop-loss'i suurus sõltub võimendusest ehk 3x on likvideerimis hind 33,3% kaugusel, 5x 20% kaugusel 10x 10% kaugusel jne.

Võimenduse puhul veel üks huvitav märkus. Kui stop-loss ja TP ehk RRR on paigas, siis kui ilma võimenduseta sead riskiks 50 ja reward'iks on 150, siis kui 10-kordse võimendusega sead riskiks 50, on reward ikka 150. Ehk võimenduse suurus ei mõjuta kasumi suurust, vaid ainult võimaliku positsiooni suurust.