NÄDALA LUULETUS ⟩ Sirly-Ann Meriküll: Tere tulemast tagasi

tere tulemast palun, siin on sinu isikuttõendav dokument millel tiksub sinu vanus kui pomm sest millegipärast jääb sinu sünniaasta samaks aga praegusel aastaarvul on kuhugile hirmus kiire kasvada, sirguda suureks kui puu mille kord väikese tüdrukuna enda maakodu aia taha istutasid ja ütlesid et tahad ka juba suureks kasvada kui puuuu! et siis pesast välja lennata

nüüd on sellest puust ammu järel vaid pool

sest pürgis liialt kõrgele

taevasse

kõrgustesse

elektriliinidesse

nii et tuli latv ja pool võrastikku maha saagida

näe, siin sulle näpunäide:

jää ikka oma liistuda juurde

don't dream big or you will be cut in half