MEEDIAKRIITIKA ⟩ Jorsistunud sõjapäevikud ei aita mitte kedagi

Meil ei ole põhjust kahtluse alla panna kummagi tugitoolireporteri allikaid ega üldises plaanis ka motivatsiooni või infot, mida nad meile edastavad. Küll aga on meil olukorras, kus nende igapäevast tööd peegeldavad suured meediaväljaanded, õigus kahtluse alla seada edastatava info pakendamisviisi. Nii nagu Putin sai kollektiivse putini poolt ära tinistatud ja uskuma pandud, et suudab Kiievi kolme päevaga ära võtta, teevad ka Taro, Kalmus ja teisedki justkui kõik selleks, et me juba pool aastat usuksime, et sõda on kohe-kohe lõpusirgel, absoluutselt kõik venelased on ühesugused ilma varustuse ja motivatsioonita kolm numbrit suuremate II maailmasõja aegsete pükstega mööda Ukraina steppe ringi jooksvad saamatud töllid.

Võib ju mõelda, et nad teevad meile tasuta infot süstematiseerides ja seda meile söödaval kujul esitades teene, kuid kas see info ikka on objektiivne ja süsteemne? On see midagi, mida meil reaalselt vaja on? Teeb see kellelegi head? On see vähemalt õige? Või aitab see meil lihtsalt ängistaval ajal end kuidagi lohutada? Kui nii, siis on tegemist kõigest meelelahutusega. Millegi mitte väga meelelahutusliku arvelt.