LOBOTOOMIA ⟩ Ma leidsin rahu pudeli põhjast

Ma leidsin mitu põhjust. Kõige lihtsam oleks öelda, et ma olen sõltuvuses. Aga see oleks laisk valik, sest see ei selgitaks ühtegi põhjust. Nii me lepiksime lihtsalt sellega, et tegu on haigusega ja jätaks küsimata, mis mind haigeks tegi. Kui majas seinad mädanevad ja vaibad on igasugu seeni täis, pole ime, kui inimene kukub järsku köhima. Pigem pani see mind mõtlema selle üle, mis seened need mu vaiba sees on ja kust need sinna said.